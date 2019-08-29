Медведчук прокомментировал возможный обмен Сенцова: его судьба окончательно еще не решена

Депутат указал, что переговоры продолжаются, но окончательного варианта еще нет».

Украина и РФ на сегодня еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от партии «Оппозиционный блок – За жизнь», кум Путина Виктор Медведчук сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеВ ОБСЕ после освобождения Вышинского призвали Россию освободить Сущенко и Сенцова

«Этим вопросом занимается официальная власть – президент Украины господин Зеленский и его команда», - отметил он.

Медведчук сказал, что переговоры продолжаются, но "окончательного варианта еще нет".

При этом он добавил, что также «окончательно не решена судьба» незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, по информации источника УНИАН, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов этапирован из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) в Москву.

На данный момент Сенцов находится в СИЗО "Лефортово".

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене в формате «33 на 33».