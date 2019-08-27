Тимофей Милованов: все что известно о кандидате на должность министра экономики

Тимофей Милованов может возглавить Министерство экономики в новом правительстве.

Почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Тимофей Милованов называется одним из претендентов на должность министра экономического развития и торговли Украины.

Хотя сам Милованов не подтвердил информацию о том, что он претендует на эту должность.

Тимофей Милованов по образованию экономист. Учился в КПИ и Киево-Могилянской Академии, окончив которые получил два магистерских диплома. В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. В 2004 году получил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

Проводит исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов - Top Economic Thinkers.

Милованов также является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. Ее основной целью является деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и предоставление качественной аналитики экономических и других важнейших процессов в Украине.

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"В 2014 году экономисты мирового уровня хотели помочь Украине. Однако быстро выяснилось, что экспертиза даже нобелевских лауреатов никому не нужна - ни Кабмину, ни Верховной Раде. Тогда мы решили пойти значительно более длинным, но более фундаментальным путем: повышать уровень образования и экономической дискуссии в Украине. Именно так в сентябре 2014-го появился блог для экономистов - VoxUkraine.org", - отмечал Милованов.

Летом 2015 года Милованов стал членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом.

7 июля 2016 года постановлением Верховной Рады Украины №1440 назначен Членом Совета Национального банка Украины сроком на 5 лет.

Летом 2019 организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, о том, что Тимофей Милованов является главным претендентом на должность министра экономического развития и торговли Украины, написала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.