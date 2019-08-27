Милованов не подтвердил, что претендует на должность министра экономики

По словам Тимофея Милованова, информация по поводу состава нового Кабинета министров появится в ближайшие дни.

Тимофей Милованов не подтвердил, что претендует на должность министра экономического развития и торговли Украины в новом правительстве.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

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"Претендент на кресло министра экономики Милованов в переписке с корреспондентом УП отметил, что официально к нему с предложениями не обращались", - говорится в сообщении.

Милованов также отметил, что информация по поводу состава нового Кабинета министров появится в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, ранее шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram, что почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Тимофей Милованов является главным претендентом на должность министра экономического развития и торговли Украины.