Школа для будущих нардепов: представители "Слуги народа" показали, как проходят образовательный интенсив

Обучение избранных депутатов проходит в Трускавце и продлится неделю.

Избранные от партии "Слуга народа" в Верховную Раду Украины 9-го созыва представители политсилы проходят обучение в Трускавце.

Это следует из сообщений ряда будущих кандидатов на своих страницах в соцсетях.

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Так, 62-й номер в списке партии Марина Бардина написала об этом в Facebook: "Обучение будущих депутатов и депутаток – полезная практика, чтобы сформулировать наши знания в ряде сфер, где не все являются экспертами, но после получим необходимое понимание и навыки".

На обнародованном снимке видно, что избранные нардепы разделены на группы и что-то обсуждают за круглыми столами.

О прохождении обучения сообщил в Facebook Александр Куницкий, избранный в Раду от харьковского мажоритарного округа №169. На снимке присутствует также победитель выборов на округе №94 в Киевской области Александр Дубинский.

Как ранее сообщили в партии "Слуга народа", будущие нардепы будут проходить недельный образовательный интенсив, который проведет для них Киевская школа экономики (KSE).

Как сообщал УНИАН, "Слугу народа" на внеочередных парламентских выборах поддержали 43,16% избирателей. Кроме того, кандидаты от партии одержали победу на ряде мажоритарных округов.