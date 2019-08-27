Журналист рассказала, кто станет новым министром экономики

На должность министра экономического развития и торговли претендует президент KSE Милованов.

Почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Тимофей Милованов является главным претендентом на пост министра экономического развития и торговли Украины.

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Об этом шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram.

«Так, основной претендент на должность министра экономики Тимофей Милованов (руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата). С ним Гончарук уже говорил. Как на меня - отличный выбор. Блестящий, я бы даже сказала», - написала она.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером одной из юридических фирм.

Кошкина также написала, что он станет премьер-министром. "Решение о премьерстве Алексея Гончарука окончательно было принято ещё на выходных. Сказ про «двух претендентов» - для отведения глаз. Ранее Гончарук получил карт-бланш для проведения переговоров с потенциальными членами своей команды", - отметила она.