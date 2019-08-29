Алексей Гончарук: все, что известно о предполагаемом новом премьер-министре

Уже на должности заместителя руководителя Офиса Алексей Гончарук пообещал ипотеку под 12-13% годовых, легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли до 2020 года.

Заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук является одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины.

Алексей Гончарук стал заместителем руководителя Офиса президента в марте 2019 года. По данным СМИ, с Андреем Богданом его познакомил соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет.

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По образованию Гончарук – юрист, работал в девелоперской фирме "PRIOR-Invest", за полгода уволился. Вскоре компанию уличили в незаконной схеме: "PRIOR-Invest" стала посредником в "срочной" продажи земли с лесом первой категории под селом Коцюбинское в 2008 году.

Также Гончарук работал управляющим в юридической фирме, занимавшейся инвестициями. Кроме того, в 2009 году возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), который ему помог основать Айварас Абромавичус.

В 2014-м стал первым номером в списке кандидатов от партии "Силы людей", которая на парламентских выборах набрала 0,11%.

До своего назначения в Офис президента Гончарук успел поработать внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, которого называют креатурой олигарха-беглеца Александра Онищенко.

Именно Шевченко пытался утвердить Гончарука на посту главы Госслужбы геологии и недр, но из-за конфликта с премьером Арсением Яценюком назначение не состоялось.

После отставки министра Гончарук не покинул правительственную карьеру и ушел в советники первого вице-премьер-министра экономического развития и торговли Степана Кубива. По данным СМИ, с Кубивым его познакомил Абромавичус.

Уже на должности заместителя руководителя Офиса Алексей Гончарук пообещал ипотеку под 12-13% годовых, легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли до 2020 года.

Гончарук также был среди тех, кто выступил против тезиса о возможном дефолте. В частности, призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.

О частной жизни Гончарука из открытых источников неизвестно, а профиль в Facebook посвящен в основном рассмотрению рабочих вопросов.

Бывшие коллеги в комментариях различным изданиям называют Гончарука человеком без политического и управленческого опыта, которым легко управлять, но в то же время уважают за либерализм и экономическую дисциплину.

Как сообщал УНИАН, о возможном назначении Гончарука премьер-министром 27 августа проинформировал ряд украинских СМИ. По словам собеседников, в среду Зеленский и руководство ОПУ будет проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.