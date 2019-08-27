Зеленский определился с премьер-министром - СМИ

По образованию Алексей Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Еще по словам собеседников, в среду Зеленский и руководство ОПУ будет проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.