Зеленский назначил гражданина Литвы Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его официальном сайте.

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"Назначить Абромавичуса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию)", - сказано в указе.

Напомним, в декабре 2014 года Айвараса Абромавичуса назначили министром экономического развития и торговли Украины, а президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии его к украинскому гражданству. Однако Абромавичус решил сохранить литовское гражданство.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений по фактам хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы была создана в июне 2018 года.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».