Россия препятствует украинским военным проводить ракетные стрельбы в Черном море

На время ракетных стрельб Россия перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.

К очередным ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью усложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на соответствующие извещения NOTAM (Notice to Airmen) и морское предписание 52/19.

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На время ракетных стрельб Россия перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.

Согласно извещениям NOTAM A2762/19 и A2761/19, в эту пятницу и субботу (30 и 31 августа) будут проходить ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка.

Именно на этом полигоне проводятся испытания ракетных комплексов РК-360МЦ "Нептун" и "Ольха". Во время последнего в июле 2019-го состоялись пуски "Ольха-М" штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады.

Одновременно, с 29 по 31 августа 2019-го года Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушному пространству район в море.

Согласно предписанию 352/19, перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3 часов ночи до 20 часов дня.

Официальная трактовка российского предписания – для проведения ракетных стрельб.

Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze 2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.