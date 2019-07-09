Учения «Си бриз». Как украинцы «атаковали» корабли НАТО

Ставшее классическим высказывание: «Настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные», получило свое подтверждение в Одессе с началом международных учений «Си Бриз-2019».

В этом году мастерство на море, суше, в воздухе и под водой оттачивают три тысячи военнослужащих из 19 стран - Украины, США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции, Эстонии.

Учения проходят в трех регионах Украины, но значительная часть приходится на Южную Пальмиру. И подуставшая от летней жары черноморская жемчужина заиграла новыми красками – повеселели заскучавшие на пляжах курортники, количество эффектных женщин на центральных улицах увеличилось в разы, оживились продавцы сувениров и фаст-фудов, коммерсанты от ресторанного бизнеса и владельцы клубов… Активизировались даже телефонные террористы, заявившие, что взорвут здание морского вокзала и причалы Одесского порта, если из акватории не уберут корабли НАТО. Ответом на эту угрозу жизнерадостные горожане назвали визит президента Украины – Владимир Зеленский прибыл по случаю дня Военно-морских сил Украины. Глава государства посетил Одесский морвокзал, у причальной стенки которого ошвартовались корабли ВМС ВСУ и НАТО – участники международных морских учений.

На всех боевых единицах подняли государственные флаги и праздничные флаги расцвечивания... Поглазеть на построение личного состава, авиационное шоу и выступление военного оркестра собралось множество людей. Военные моряки демонстрировали боевую технику, водолазное и поисково-спасательное снаряжение, тактические возможности малых бронированных артиллерийских катеров.

Мероприятия достигли апогея, когда к боевым образцам пустили гражданских, а три мощных корабля - эсминец Duncan Королевских ВМС Великобритании, канадский фрегат Toronto и флагман отечественного флота «Гетман Сагайдачный» – спустили трапы, приглашая всех желающих на борт.

Эмоции захлестывали – десятки тысяч одесситов и гостей города устремились к вожделенным ступенькам, чтобы подняться на палубы и лично убедиться в наличии пушек и вертолетов, примерить увесистый бронежилет, подержать палец на спусковом крючке автомата и сделать незабываемое селфи.

Не упустила такой возможности и корреспондент УНИАН, которой удалось побывать на Duncan в качестве рядового гостя. К слову, этот эсминец входит в постоянную группу НАТО (четыре корабля), которая несет боевое дежурство в Средиземном море.

Единственным препятствием для всех экскурсантов был очень быстрый личный досмотр с помощью металлоискателя. Иностранцы не просили никого предъявлять документы, удостоверяющие личность. Никаких списков, аккредитаций или других ограничений. И люди разного социального статуса бок о бок терпеливо выстаивали в гигантских очередях: респектабельные дамы в развевающихся юбках, голопятые туристы с потертыми рюкзачками, подростки, пенсионеры, малыши с папами и мамами… На экскурсию пришли семьями, некоторые, прихватив домашних собачек, со своими бутербродами и прохладительными напитками. На морвокзал явился даже Дарт Вейдер – в сопровождении звездной свиты он взобрался на борт британского эсминца и сфотографировался возле… десантного вертолета.

Стоит отметить, что военные моряки встречали всех гостей доброжелательно, соглашаясь сфотографироваться вместе на память. Особенно приветливо улыбались детям и молодым женщинам. Как сказал корреспонденту УНИАН один из иностранных военных, «мы убедились, что в Украине девушки самые красивые»...

Боевые стрельбы и… эстафета в ластах

Значительная часть событий «Си Бриз-2019» от посторонних глаз, разумеется, скрыта.

В учениях задействованы более семидесяти единиц сухопутной военной техники (спецавтомобили, бронетранспортеры и пр.), двадцать семь самолетов и вертолетов, почти три десятка кораблей и катеров. В частности, впервые в Одессу прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma – транспортно-десантный быстроходный катамаран (Joint High Speed Vessels – JHSV), предназначенный для перевозки людей, техники, снаряжения.

Одна из пяти основных составляющих учений – водолазный компонент, в котором приняли участие более 120 военных.

По словам руководителя «Си Бриз» с украинской стороны, заместителя командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы, после выхода из оккупированного российскими властями Крыма, в рядах национального флота почти не осталось ни подготовленных дайверов, ни нормального оборудования, с помощью которого можно было бы работать.

«С 2014 года мы начали все это восстанавливать почти с нуля. Сейчас у нас есть уже целая группа специалистов, которые могут работать под водой. Мы научились этому в рамках совместных тренировок с нашими партнерами на учениях «Си Бриз»…», - отметил контр-адмирал Неижпапа.

Согласно сценарию учений, при заходе в пункт базирования подорвался на мине и сразу затонул корабль. Водолазам следовало найти взрывоопасный предмет, идентифицировать его, провести разминирование, а затем провести соответствующие работы по объекту, потерпевшему бедствие.

Как отметил один из иностранных военнослужащих, неоднократный участник «Си Бриз» Джон Янг, он видит, как из года в год совершенствуют свои навыки украинские моряки. И это притом, что об оборудовании, имеющемся на вооружении, например, в США, наши ребята пока могут только мечтать...

Безпарашютное десантирование уже отработала морская пехота. В частности, военнослужащие «тяжелой» роты вместе с оружием и снаряжением осуществили спуск с вертолета Ми-8, зависшего над местом десантирования на высоте 20 метров.

В программе учений – абордаж вражеского корабля и взятие его под контроль, различные стрельбы, поражение целей с воздуха и многое другое.

Несмотря на всю серьезность происходящего, военные стараются разнообразить свой досуг, скажем, футбольными матчами или оригинальными состязаниями в виде перетягивания каната и бега в водолазных рубахах. Мероприятия такого рода в странах НАТО называют ice breaking games, что означает «игры, которые разбивают лед». Другими словами, подобные турниры призваны улучшить взаимоотношения между военными – сделать их не просто коллегами, а настоящими друзьями.

На этот раз в них приняли участие более полусотни дайверов из США, Грузии, Латвии, Великобритании, Румынии и Украины. Один из этапов соревнований – эстафета, которая предполагала бег стометровки в ластах по одному и в парах со связанными ногами. Кроме того, прыгание в мешке, перенос носилками (или в руках) разнообразного груза и, как указывалось выше, «дефиле» в водолазной рубахе.

Еще один незабываемый момент – украинские моряки поздравили американских коллег с Днем независимости, подготовив небольшой концерт, включавший исполнение гимна США. Также свои творческие умения показали и военные стран НАТО. В частности, незабываемое выступление подготовила музыкальная группа, исполняющая все – от легкого джаза до классического рока.

Не обошлось без памятных сувениров. Так, в День ВМС ВСУ командующему Шестого американского флота Лизе Франкетти вручили украинскую вышиванку...

«Си Бриз» спрятался за«Гетманом Сагайдачным»

Как отметил УНИАН владелец одного из известных одесских кафе об участниках учений, три тысячи человек «все-таки не шутка» и чисто теоретически каждый из них может заглянуть «на чашку кофе».

«Понятно, что ребята прибыли со своим провиантом, но и военным ничто не чуждо», - смеется предприниматель.

В подтверждение его слов мимо уютного заведения прошли несколько белозубых красавцев в парадной форме. Но внутрь не зашли, чем сильно расстроили компанию барышень в ярких нарядах. «Не подумайте про нас плохо, мы не «из этих»… Что плохого в знакомстве? Иностранцы – хорошая перспектива, во всех отношениях... Но любим наших, мы - патриотки», - улыбнулась девушка по имени Даша.

По ее словам, натовских моряков неоднократно видели в центре города. Причем, далеко не всегда в военной форме. Говорят, ходят парни по-простому – в футболках и шортах. Выскальзывают небольшими стайками со стороны причалов и растворяются в пестрой толпе отдыхающих.

Шутил администратор и девушки, или нет, но «Си Бриз» - штука серьезная. Не зря, чтобы помешать этим учениям, Россия закрыла определенный участок в Черном море. Командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке учений.

«Хочу обратиться к командующему ВМС РФ и командующему Черноморским флотом... Честно говоря, это уже смешно и по-детски. Но мы готовы к таким вызовам, и будем действовать в других районах Черного моря», - сказал адмирал Воронченко.

«Си Бриз-2019» продлятся до конца текущей недели – их участники отрабатывают маневры на суше, в море и в воздухе, совершенствуя совместимость боевых сил. От успешности такого многонационального сотрудничества во многом зависит безопасность в Черноморском регионе, в целом, и Украины, в частности.

К слову, знакомясь с оснащением военных кораблей, УНИАН совершенно случайно обнаружил на территории Одесского порта сухогруз под названием… «Си Бриз» (Sea Breeze).

Он «спрятался» за мощным «Гетманом Сагайдачным», который словно прикрывает собой беззащитное гражданское судно. Ну, чем не мистический знак?

Лариса Козовая, Одесса