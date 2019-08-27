Самовыдвиженцы предложили свою кандидатуру на должность вице-спикера ВР

Самовыдвиженцы предлагают на пост вице-спикера Ирину Констанкевич, избранную народным депутатом IX созыва в округе №23 (Волынская область).

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на пост вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель депутатов-самовыдвиженцев в Подготовительной депутатской группе Дмитрий Лубинец сообщил в комментарии журналистам.

“От самовыдвиженцев — да, действительно, я подтверждаю как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, - мы выдвинули кандидатуру на вице-спикера Ирину Констанкевич”, - сказал Лубинец.

Как сообщал УНИАН, 20 августа представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

22 августа новоизбранный народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин заявил, что "Батькивщина" предложила своего кандидата на должность заместителя председателя Верховной Рады.

27 августа новоизбранный депутат от “Европейской солидарности” Артур Герасимов отметил, что «ЕС» также предложит свою кандидатуру на должность вице-спикера.