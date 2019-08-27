цей матеріал доступний українською

Комитет ВР по правам человека может возглавить самовыдвиженец – нардеп Лубинец

17:07, 27 августа 2019
Политика
47 0
Нардеп заявил, что Комитет по правам человека может возглавить самовыдвиженец / фото УНИАН

Представитель самовыдвиженцев в Подготовительной депутатской группе Дмитрий Лубинец заявляет, что предварительно обсуждается возможность предоставления народным депутатам-самовыдвиженцам руководящей должности в Комитете Верховной Рады по правам человека.

Читайте такжеIT-управление ВР: порядок, виды и способ голосования определяют только сами нардепы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, отдают ли самовыдвиженцам председательства в каких-то комитетах, Лубинец ответил: «Предварительно – да».

При этом на вопрос, какой это может быть комитет, он ответил, что «держат интригу», потому что постоянно идут переговоры.

На уточнение, идет ли речь о Комитете по правам человека, Лубинец ответил: «Да, предварительно обсуждается по правам человека».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало работы новой Рады
Теги: #Верховная Рада#комитет