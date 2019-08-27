Комитет ВР по правам человека может возглавить самовыдвиженец – нардеп Лубинец

Депутат уточняет, что "постоянно происходят переговоры".

Представитель самовыдвиженцев в Подготовительной депутатской группе Дмитрий Лубинец заявляет, что предварительно обсуждается возможность предоставления народным депутатам-самовыдвиженцам руководящей должности в Комитете Верховной Рады по правам человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, отдают ли самовыдвиженцам председательства в каких-то комитетах, Лубинец ответил: «Предварительно – да».

При этом на вопрос, какой это может быть комитет, он ответил, что «держат интригу», потому что постоянно идут переговоры.

На уточнение, идет ли речь о Комитете по правам человека, Лубинец ответил: «Да, предварительно обсуждается по правам человека».