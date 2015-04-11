Аваков назвал главу Донетчины коллаборантом и потребует его отставки

Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен на ближайшем заседании правительства внести предложение об увольнении руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Кихтенко, заявившего о необходимости восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в у Facebook.

"Губернатор Донецкой области Кихтенко в интервью ЗН - призвал восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями... Я призываю разорвать связи Кихтенко с государственной службой... На ближайшем Кабмине обязательно внесу предложение уволить с должности главу Донецкой ОГА", - написал Аваков.

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По его словам, "ратовать за поддержку оккупационного режима, когда весь мир вводит санкции, финансировать режим террористов "экономическими связями"? Это позиция - выбираю слово помягче... коллаборант!".

Как сообщалось, Кихтенко в интервью ZN.UA заявил, в частности, что «самое сложное - убедить общественность и руководство страны в том, что необходимо восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями».

«Я исхожу из собственного понимания того, что должны работать шахты, заводы, все предприятия региона. Чтобы люди могли сохранить свое рабочее место, получать заработную плату и обеспечивать свои семьи», - сказал Кихтенко.