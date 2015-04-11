Аваков назвал главу Донетчины коллаборантом и потребует его отставки
Аваков намерен внести на заседание Кабмина вопрос об увольнении главы Донецкой области Кихтенко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен на ближайшем заседании правительства внести предложение об увольнении руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Кихтенко, заявившего о необходимости восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями.
Об этом Аваков сообщил на своей странице в у Facebook.
"Губернатор Донецкой области Кихтенко в интервью ЗН - призвал восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями... Я призываю разорвать связи Кихтенко с государственной службой... На ближайшем Кабмине обязательно внесу предложение уволить с должности главу Донецкой ОГА", - написал Аваков.
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По его словам, "ратовать за поддержку оккупационного режима, когда весь мир вводит санкции, финансировать режим террористов "экономическими связями"? Это позиция - выбираю слово помягче... коллаборант!".
Как сообщалось, Кихтенко в интервью ZN.UA заявил, в частности, что «самое сложное - убедить общественность и руководство страны в том, что необходимо восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями».
«Я исхожу из собственного понимания того, что должны работать шахты, заводы, все предприятия региона. Чтобы люди могли сохранить свое рабочее место, получать заработную плату и обеспечивать свои семьи», - сказал Кихтенко.
Губернатор Донецкой области Кихтенко в интервью ЗН - призвал восстанавливать экономические связи с оккупированными терр...Posted by Arsen Avakov on 11 квітня 2015 р.