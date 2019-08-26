В Кремле подтвердили проработку новой встречи в "нормандском формате"

По словам пресс-секретаря президента РФ, перед такой встречей должна быть проделана большая "домашняя работа".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения нового саммита «нормандской четверки». Читайте такжеСША готовы присоединиться к "нормандскому формату" - Волкер Как сообщает российское агентство ТАСС, таким образом Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сообщила о работе над организацией саммита. "Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил Песков. Напомним, Ангела Меркель накануне заявила журналистам, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

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