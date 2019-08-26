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В Кремле подтвердили проработку новой встречи в "нормандском формате"

08:19, 26 августа 2019
Политика
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В Москве подтвердили работу над новым нормандским саммитом / eurointegration.com.ua

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Как сообщает российское агентство ТАСС, таким образом Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сообщила о работе над организацией саммита.

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил Песков.

Напомним, Ангела Меркель накануне заявила журналистам, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

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Теги: #Россия#нормандский формат