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Меркель заявила о планах провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже

22:24, 25 августа 2019
Политика
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Прежняя встреча нормандской четверки проходила в Берлине / eurointegration.com.ua

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает «ТАСС».

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«Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами», - сказала она.

«Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже», - добавила Меркель.

Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

Как сообщал УНИАН, США поддерживают нынешний формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, но готовы при необходимости присоединиться к нему.

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Теги: #Меркель#Париж#нормандская четверка