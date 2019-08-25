В центре Петербурга прошла серия пикетов ко Дню Независимости Украины (фото, видео)

В Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов.

В Санкт-Петербурге 24 августа прошла серия пикетов ко Дню Независимости Украины.

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Как сообщает ОВД-Инфо, был задержан участник серии пикетов в солидарность с Украиной Алексей Соловьев.

«На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой проходила серия одиночных пикетов в солидарность с Украиной. По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета», – говорится в сообщении.

Около 16:00 активиста задержали и через три часа отпустили после того, как взяли у него объяснения.

Согласно видеотрансляции в Facebook, которую вела Ольга Смирнова, участники пикетов держали в руках украинский флаг и плакаты с поздравлениями с Днем Независимости Украины, что привлекло внимание прохожих и сотрудников местной полиции. Позже участников акции задержали.