День независимости = День свободы: Два шествия вместо парада

Уже не первый год накануне Дня Независимости украинская общественность ломает копья вокруг темы проведения праздничных мероприятий по этому поводу. То спор идет вокруг необходимости военного парада, то горячее обсуждение, насколько целесообразно выводить в центр Киева тяжелое вооружение, если оно в этот момент необходимо на фронте, то, ругаясь на чем свет стоит, по поводу отказа от парада в традиционном его понимании в пользу проведения шествия достоинства, и так далее. Но все это лишь еще раз доказывает, насколько мы, украинцы, быстро забываем плохое: ведь во времена «правления» Януковича на Майдане не было ни концерта, ни парада, ни шествия…

Вероятно, именно сравнение Владимира Зеленского с Виктором Януковичем за отказ проводить парад в пользу выплат военнослужащим премий, заставил Офис президента все же пересмотреть свое видение торжеств на День независимости. И, несмотря на то, что шествие достоинства сильно не походило на военный парад, худшие ожидания, к счастью, не оправдались. Не были забыты ни Герои Небесной Сотни, ни бойцы с передовой, ни ветераны.

Президент Владимир Зеленский произнес трогательную речь, сравнив Украину с матерью, у которой сосед отобрал детей – Крым и Донбасс. Впрочем, что этот сосед Россия и что именно она – агрессор, глава государства не сказал, избегая озвучивать именно эти слова. Затем президент вручил награды (в том числе посмертно) военнослужащим, а также волонтерам и медикам.

Вместе с тем, на фронте в этот день, к сожалению, тоже не обошлось без «поздравлений»: пророссийские боевики обстреливали украинские позиции. По данным Минобороны Украины, режим прекращения огня был нарушен дважды – возле Марьинки и Павлополя. «Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

Возвращаясь к шествию достоинства в столице, одним из запоминающихся события стало исполнение государственного гимна сразу несколькими оркестрами, пианистами, народным хором, оперными певцами и звездами шоу-бизнеса.

Любопытно, что официальные мероприятия посетили только трое бывших президентов Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Янукович, понятное дело, и до побега в Ростов не шибко любил подобные массовые действа, но многие зрители марша достоинства отметили отсутствие Петра Порошенко. Он предпочел не жариться на августовском солнце, а посетил богослужение, после чего встретился с военными. Впрочем, на торжественный прием Зеленского по случаю Дня независимости, все-таки пришел.

После официальных мероприятий в центре Киева начались неофициальные, но не менее масштабные – 12-15 тысяч человек приняли участие в марше защитников Украины. Они прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пришли на Майдан Независимости, где провели перформанс в поддержку военнопленных и спели Государственный Гимн Украины. После этого часть людей ушла на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участники боевых действий.

Всего же, по предварительным данным полиции, на майдане во время проведения мероприятий в честь Дня независимости находилось до 50 тысяч человек.

Не обошлось и без эксцессов. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, во время официальных мероприятий было одно сообщение о минировании Майдана, которое не подтвердилось. «Возбуждено уголовное производство», - отметил он и добавил, что правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о минировании.

Кроме того, во время выступления президента Владимира Зеленского был задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. По словам Крищенко, «несколько человек залезли на металлические конструкции. И когда работники Государственной охраны и полицейские, учитывая охранные мероприятия, попросили слезть, девять слезли, а один человек, предварительно, визуально, в состоянии алкогольного опьянения, отказался ... и громко заявил, что у него есть граната, и он может ее подорвать». К нему «были приняты меры, его сняли (с конструкции)». «У него есть телесные повреждения при задержании. Он направлен в больницу, оказана помощь», - отметил Крищенко и добавил, что мужчина от госпитализации отказался, он имеет лишь «царапины». На этого человека были составлены два административных протокола: неподчинение законным требованиям работника полиции и мелкое хулиганство.

На уточнение, имел ли мужчина запрещенные вещи, Крищенко сообщил, что таких вещей не было, но он угрожал. «Еще были два человека задержаны на пунктах проверки с каннабисом ... Точнее, веществом, похожим на каннабис», - сообщил он и добавил, что вещество отправлено на экспертизу.

Зато отсутствие даже мелких стычек из-за разного понимания празднования Дня независимости в который раз подтверждает – мы разные, но это нисколько не должно мешать нам сообща противостоять врагу, строить нашу страну, превращая ее в сильную и процветающую.

УНИАН