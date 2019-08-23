Бывшему главе Нацполиции в Днепре, натравившему КОРДовцев на патрульных, вручили подозрение – ГБР

Если его вину докажут в суде, Виталию Глуховере грозит до 10 лет тюрьмы.

Скандальному уже бывшему начальнику ГУ Нацполиции в Днепре Виталию Глуховере, натравившему сотрудников спецподразделения «КОРД» на местных патрульных, сегодня, 23 августа, вручили подозрение.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила Ольга Варченко, первый заместитель директора Госбюро расследований.

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"Есть новости в деле незаконного задержания в Днепре полицейских Управления патрульной службы в Днепропетровской области сотрудниками спецподразделения «КОРД», которое приобрело большой негативный общественный резонанс. Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - написала она.

Она также отметила, что задержание патрульных происходило с применением физической силы и демонстрацией оружия. Действия подозреваемого Виталия Глуховери квалифицируют как уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УКУ.

Сейчас ГБР продолжает досудебное расследование. Если суд докажет вину Глуховери, скандальный экс-начальник Нацполиции в Днепре сядет на 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, ранее писали о том, что 12 сентября 2018 года Виталий Глуховеря, еще будучи в должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепре, незаконно отдал команду сотрудникам спецподразделения «КОРД» задержать местных патрульных, остановив водителя «Range Rover» за нарушение ПДД.