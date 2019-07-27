Разгорается скандал из-за задержания КОРДом патрульных, остановивших Range Rover генерала полиции (видео)

Инцидент случился почти год назад, Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство.

СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы УВД Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, после чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение МВД "Корд".

По данным источников "Страны", видео было сделано утром 12 сентября прошлого года, но якобы тщательно скрывалось руководством УВД. Как видно на записи, остановленный водитель отказался предъявлять свои документы и вступил в спор с представителями патрульной полиции, объяснив неповиновение тем, что это - машина генерала Глуховеря.

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Патрульные, в свою очередь, объяснили водителю, что имело место нарушение правил дорожного движения. При этом мужчина не имел при себе оперативного талона, который позволяет беспрепятственно нарушать правила дорожного движения при ведении оперативно-розыскной деятельности. В момент, пока идет разбирательство, неожиданно подъезжает вооруженное подразделение МВД "Корд" и арестовывает патрульных.

Затем сотрудников полиции отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля. Они пояснили, что остановили нарушителя и не смотрят, чья машина. На что Глуховерь ответил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться. На этом видео заканчивается.

После публикации видеозаписи 26 июля 2019 следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.