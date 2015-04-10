Соратник Немцова: Путин готов защищать свою власть кровавыми методами - вплоть до расстрелов

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Яшин во время собрания с представителями украинских общественных и политических организаций в Киеве, передает LB.ua.

Отвечая на вопрос, что может заставить российского президента уйти с поста, Яшин отметил: "Сам Путин никуда не уйдет. Он надеется оставаться главой российского государства до конца своей жизни. Путин может уйти только под давлением. Для этого надо, чтобы в России состоялось массовое демократическое движение с демократическими реформами".

"Но я прекрасно понимаю, что такой сценарий может закончиться драмой для нашей страны, потому что Путин — человек весьма радикального политического стиля, Путин может действительно просто стрелять по людям. Если соберется демонстрация и он увидит угрозу собственной власти, - да, он не задумываясь даст приказ стрелять", - считает российский оппозиционер.

По словам Яшина, он не хочет "кровавого бунта в России".

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"Но Путин делает все, чтобы его спровоцировать. Путин - авантюрист, который сталкивает разные части общества лбами. Это его стиль... Я очень надеюсь, что нам удастся добиться ухода Путина без гражданской конфронтации, которая бы закончилась большой кровью. Я вижу ответственность оппозиции, чтобы не допустить кровавого сценария", - добавил он.

Яшин также признает, что Путин — достаточно популярный политик в РФ, но в то же время "за 15 лет во власти психологическая усталость от него наблюдается".

"На фоне экономических проблем в нашей стране, поддерживать свой рейтинг будет все сложнее. Ну невозможно до бесконечности все сваливать на Обаму, Госдеп или "киевскую хунту". И в тот момент, когда политическое недовольство смиксируется с экономическим недовольством (граждан России — ред.), у Путина возникнет очень серьезная проблема, а у оппозиции появится очень хороший шанс", - подытожил Яшин.