Соратник Немцова: Доклад "Путин. Война" об Украине станет для россиян откровением

Об этом Русской службе Би-би-си рассказал соратник Немцова по движению "Солидарность" и партии РПР-ПАРНАС Илья Яшин.

"До конца апреля, надеюсь, мы сможем презентовать доклад и начать его распространение среди граждан России. Мы не собираемся убеждать в присутствии российских войск [на территории Украины] западную аудиторию, украинцев - для них там нет секретов. А для российских граждан та информация, которая будет содержаться в докладе, во многом станет откровением", - заявил Яшин.

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По словам Яшина, в ближайшее время коллектив, который работает над завершением доклада под названием "Путин. Война", посетит Киев, где будут собраны дополнительные материалы. Как сообщалось ранее, большая часть собранных самим Немцовым материалов уже обработана.

Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. Во вторник, на 40-й день после смерти политика, в Москве и других городах России прошли акции памяти с участием соратников и сторонников Немцова.