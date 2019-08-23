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Зеленский гарантирует ветеранам защиту прав в новой Раде: необходимые законы будут приняты

12:18, 23 августа 2019
Политика
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Владимир Зеленский убедил ветеранов в последовательной работе Верховной Рады в направлении защиты их прав / фото УНИАН

Читайте такжеЗеленский заявил о создании Совета волонтеров при Офисе президентаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве 23 августа.

«Мы объединили комитеты Верховной Рады (Комитет по делам ветеранов с Комитетом по вопросам социальной политики – УНИАН), но это не означает, что исчезает их функционал», – заявил он.

«Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших (ветеранов – УНИАН) прав, и все необходимые законы обязательно будут приняты», – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский опроверг ликвидацию Министерства по делам ветеранов.

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Теги: #Верховная Рада#ветераны#Владимир Зеленский