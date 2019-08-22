Вице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой Раде

Особенно интересны депутатам от «ОПЗЖ» комитеты, которые будут заниматься вопросами прав человека, реинтеграции Донбасса, нацменьшинств и межнациональных отношений.

Политическая сила «Оппозиционная платформа – За жизнь» направила официальное предложение относительно своего руководства в трех комитетах Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам перед началом заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы сообщил новоизбранный депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич.

Читайте такжеВ «Слуге народа» рассказали о намерениях забрать почти все комитеты в Раде«Наша политическая сила направила официальное предложение участия в руководстве, а именно на должности председателей в трех комитетах, которые нам и положены согласно закону о регламенте и закону о комитетах Верховной Рады. А именно, это вопросы прав человека, реинтеграции Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Также Комитет свободы слова и Комитет социальной политики и ветеранов», – сказал он.

Кроме того, подчеркнул Шуфрич, «ОПЗЖ» направила отдельное предложение о занятии ее представителем должности вице-спикера парламента.

«Это была инициатива «Слуги народа». Мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера», – отметил депутат.

На вопрос, чья это кандидатура, он не назвал конкретных фамилий, только отметил, что «если это предложение будет озвучено конкретно нашей политической силе, то мы, безусловно, определимся с кандидатурой».

«Сегодня претендуют на эту должность представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» и представители... «Европейской солидарности»», – подчеркнул Шуфрич.

Говоря о сегодняшней работе подгруппы Подготовительной депутатской группы, он высказал мнение, что сегодня вряд ли завершится рассмотрение вопроса о конкретных кадровых назначениях в комитетах парламента, в том числе в их руководстве.

Как сообщал УНИАН, в «Европейской солидарности» хотят занять 11 руководящих должностей в комитетах парламента.