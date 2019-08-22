Посольство Украины в США отреагировало на намерения вернуть Россию в G7

Посольство Украины в США призывает лидеров стран - членов «Группы семи» не отступаться от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок, а также вернуться к конструктивному поведению.

Посольство Украины в США выразило обеспокоенность предположением президента США Дональда Трампа о возможности возвращения РФ в «Большую семерку».

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в «Группу семи», - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты обращают внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

«Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов «Группы семи», - отметили украинские дипломаты.

Посольство Украины в США призывает лидеров стран - членов «Группы семи» не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «бесспорно» поддержал бы возвращение России в «Большую семерку».

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении к этому формату преждевременно.

Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма. С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что восстановление участия РФ в G8 связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.