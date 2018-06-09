Лавров заявил об отсутствии у РФ желания вернуться в состав G8

Глава российского МИД утверждает, что Россия "прекрасно работает в форматах ШОС, БРИКС и "двадцатке".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8 и считает "двадцатку" перспективным форматом на будущее.

"Мы никогда ни в кого не просились обратно", - сказал Лавров, передает "Интерфакс".

Он сказал, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше не участвовала в "восьмерке" и вернули формат "семерки", то в Москве восприняли "это как их решение".

"Мы прекрасно работаем в других форматах - и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", - отметил министр.

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"И в рамках" двадцатки "уже ультиматумами не обойдешься, там уже надо договариваться. "Двадцатка"- это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил Лавров.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в "Большой восьмерке". Лидеры "Большой семерки" на саммите в Квебеке выступили против возвращения РФ в G8.

После аннексии украинского Крыма в 2014 году Россию исключили из "Большой восьмерки", которая превратилась в "Большую семерку".