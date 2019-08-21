Арахамия рассказал, кто из нынешних министров имеет самые высокие шансы остаться в новом Кабмине

Избранный нардеп от "Слуги народа" также уточнил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия допускает, что глава Министерства финансов Оксана Маркарова может остаться в новом составе Кабинета министров.

Такое мнение он высказал в комментарии одному из телеканалов, пишет 112 Украина.

"Все, что вам говорят, что 100% вероятность - это неправда. Вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине, - ред.) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун... Конкретнее сказать не могу", - заявил Арахамия.

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Избранный нардеп от "Слуги народа" также уточнил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

"Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо, чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны - шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность", - сказал Арахамия, добавив, что в списке кандидатур Авакова нет.