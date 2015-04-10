Директор "Укрспецзема" вымогала $200 тыс. взятки - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Деньги чиновница требовала за выдачу свидетельства на постоянное пользование 4 га земли в Обуховском районе.

"Получила первые $100 000. Задержана с поличным ($86 000), вместе с посредником – советником главы Госкомземагенства ($14 000) ", - написал Аваков.

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"Пришли домой - занесли меченые деньги в квартиру – только-только начали к ним привыкать, а тут звонок в двери – следователи, понятые, милиция", - добавил он.

"На причастность к данному преступлению обоснованно проверяются руководители Госкомземагентсва в Киевской области и одного сельских советов области. Следственные действия продолжаются", - сообщил министр.