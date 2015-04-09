Запорожский облсовет признал Россию страной-агрессором

Запорожский областной совет принял заявление о признании Российской Федерации государством-агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного заявления в ходе 42-й сессии в четверг, 9 апреля, проголосовали 63 из 81 депутата Запорожского областного совета.

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Облсовет также призвал мировую общественность признать террористическими организациями так называемые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику».

«Призываем жителей области, всю украинскую и мировую общественность …вместе противостоять терроризму, признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - говорится в заявлении.

В заявлении облсовета также высказано требование к Российской Федерации «обеспечить неуклонное выполнение Минских соглашений, вывести войска с территории Донецкой и Луганской областей, прекратить вооруженную поддержку террористов».

Депутаты областного совета также потребовали от РФ освободить украинскую летчицу Надежду Савченко и других граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации.

Депутаты также заявили о необходимости привлечения России, а также «ДНР» и «ЛНР» к ответственности за совершенные преступления.

«Уверены, что весь мир, ведущие международные организации, национальные парламенты признают факт участия Российской Федерации в поддержке агрессии против Украины и потребуют привлечения государства-агрессора и террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» к ответственности за совершенные преступления», - говорится в заявлении Запорожского областного совета.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.

Большинство местных советов Украины приняли решение о поддержке заявления ВР.