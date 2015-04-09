Рада провалила законопроект о национализации имущества государства-агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект за основу и в целом проголосовали только 190 народных депутатов из 284 зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты дважды не смогли вернуться к рассмотрению этого законопроекта.

Как сказал после первого голосования председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, законопроект является юридически неподготовленным и не вводит механизм санкций, а обещает "когда-то" принять другой соответствующий закон, которым они будут вводиться.

"Давайте напишем грамотный закон... А голосовать за лозунги, по которым когда-то будет введен механизм, политически неправильно, юридически ничтожно", - сказал он.

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Законопроект определяет национализацию имущества в Украине государства-агрессора и ее резидентов как принудительное изъятие объектов права собственности государства-агрессора и объектов права частной собственности на нее резидентов по мотивам общественной необходимости в пользу государства, в порядке, установленном законом.

Основанием для такой национализации имущества определено принятие Верховной Радой Украины в соответствии с Резолюцией ГА ООН 3314 "Определение агрессии" от 14.12.1974 г. решения о признании иностранного государства государством-агрессором.

Согласно законопроекту, национализация объектов права собственности в Украине государства-агрессора осуществляется без последующего возмещения стоимости имущества и имущественных прав государства-агрессора. В то же время, возмещение стоимости объектов права частной собственности резидентов государства-агрессора будет осуществляться после окончания агрессии, зафиксированного в соответствующем международно-правовом акте, на основании двустороннего межгосударственного договора.

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Согласно предложенной процедуре, решение о национализации имущества принимается Верховной Радой Украины в форме специального закона, который вносится Кабинетом министров Украины по предварительному согласованию Совета национальной безопасности и обороны Украины в течение не более чем одного месяца с момента возникновения соответствующего основания.

Законопроект также содержит положения об объектах, в отношении которых может быть принято решение о национализации; обеспечении сохранности объектов национализации; переходе объектов национализации в собственность государства; правовом режиме национализированного имущества; государственном органе, уполномоченным в сфере национализации имущества в Украине государства-агрессора и ее резидентов; гарантиях защиты трудовых прав работников предприятий, подлежащих национализации; ответственности за нарушение законодательства о национализации; разрешении споров, возникающих в процессе национализации имущества в Украине государства-агрессора и ее резидентов.

Как отмечается в законопроекте, решение о национализации на основании и в порядке, установленных этим законом, может быть принято в отношении объектов права собственности - движимого и недвижимого имущества, средств, вкладов в банках, ценных бумаг и других активов или корпоративных прав, расположенных (зарегистрированных) на территории Украины, которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат государству-агрессору и его резидентам.