Балога: Эта Рада делает все, чтобы долго не просуществовать

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Мне было неприятно работать в Раде предыдущего созыва, которая была сформирована путем подкупа и фальсификаций, и где все происходило по мановению чьей-то руки. Но и нам - депутатам, и людям было понятно, где черное, а где белое", - заявил Балога.

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Он отметил, что в этом созыве нет коммунистов, стало больше "хороших и светлых" людей, но, где "белое", а где "черное", не понятно вообще.

"Работать в этой компании невозможно", - заявил нардеп.

"Одни, меньше чем год назад, сидели тихо и о коррупции ни слова, но имели своего Генпрокурора и были при власти. А сегодня бедняги глотки рвут на трибуне. Другие уже больше года контролируют силовиков, а за все время поймали только одного ГАИ-шника и недопосадили двух «пожарных». А на все обвинения в коррупции отвечают, что это пятая колонна», - считает депутат.

Он напомнил, что эта Рада должна вести страну в светлое будущее с безвизовым режимом, сильной армией и развитой экономикой.

«А по факту даже на самые необходимые законы еле находим 226 голосов. А как поскандалить, так и явка у всех стопроцентная, и энергии хоть отбавляй. Не хочу лить воду на чью-то мельницу. Но эта Рада делает все, чтобы долго не просуществовать», - убежден Балога.