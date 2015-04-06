Балога: Домохозяйства и бюджетную сферу нужно переводить на альтернативные источники энергии

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он считает, что субсидии - это лучше, чем оставить людей один на один с неподъемными тарифами, но это борьба с последствиями, а не устранение причин.

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«Причина у нас все та же - это дорогой газ, которого у нас потребляют очень много. Соответственно, для того, чтобы люди платили меньше за коммунальные услуги, они должны меньше потреблять газа. Или не использовать его вообще», - считает политик.

Народный депутат отметил, что еще год назад говорил и писал депутатские обращения везде, куда только можно и предлагал переводить бюджетную сферу и домохозяйства на альтернативные источники энергии.

«Давайте переведем школы, больницы, детские сады, органы государственной власти на уголь, мазут, древесину, в зависимости от специфики региона. Давайте запустим программу, согласно которой каждое домохозяйство получит беспроцентный кредит на замену и установку котлов. Давайте беднейшим поставим их бесплатно», - предложил политик.

По его мнению за год это можно было сделать и сейчас мы бы уже экономили на газе десятки миллиардов гривен.

«И мы это делаем на Закарпатье - бюджетные учреждения продолжают переходить на древесину, в больших городах и райцентрах люди еще с 2008 года сами себя греют, кому чем дешевле и выгоднее. Теплосети давно закрыты и больше не греют землю всю зиму. На сегодня Закарпатье - единственный энергетически независимый регион, область, которая потребляет меньше газа и это еще не конец», - отметил политик.

Также он сообщил, что не раз говорил Арсению Яценюку приехать и посмотреть, чтобы повторить этот опыт в других областях, однако премьер не прислушался.

«Поэтому сейчас правительство вынуждено выделять из бюджета 24,5 миллиарда гривен на субсидии. А это немало-немного, почти треть бюджета Министерства обороны Украины - государства, которое находится в состоянии войны», - подчеркнул Виктор Балога.

По его мнению если бы год назад колоссальная сумма в 24 миллиарда гривен пошла на переход на альтернативные источники энергии, сейчас Украина бы уже не выпрашивала скидку на импортный газ, а думала бы нужен ли он нам вообще.

«Но нет - мы год занимались выборами, борьбой с партнерами по Майдану, обслуживанием интересов спонсоров и собственным имиджем. А сейчас притворяемся героем-реформатором и щедрым царем, который раздаст всем субсидии», - считает народный депутат.