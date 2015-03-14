Боевики хотят "национализировать" компанию Януковича

Об этом заявил лидер группировки "ДНР" Александр Захарченко во время "совещания" "министерств и ведомств коксохимической, металлургической и машиностроительной отрасли", сообщает Крым.Реалии.

"Янукович - это же законно избранный президент Украины и незаконно свергнут. А поскольку он еще и является нашим земляком, я думаю, он с удовольствием окажет нам помощь и поможет народу выжить. Поэтому его компания по праву принадлежит "Донецкой народной республике", - заявил Захарченко.

Читайте такжеЯценюк требует конфисковать арестованные $1,4 млрд окружения Януковича

Ассоциации "ФПФП "Донбасский расчетно-финансовый центр" украинские СМИ связывали с "Семьей" Януковича. В собственности компании - контрольные пакеты акций предприятий "Донбассуглепереработка", центральные обогатительные фабрики "Калининская" и "Вузлевская", Донбасский обогатительный комбинат и завод "Востокуглемаш".