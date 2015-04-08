Украина и Польша договорились об участии в многонациональных военных учениях
20:43, 08 апреля 2015Политика
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Одним из ключевых вопросов на повестке встречи стало углубление украинско-польского сотрудничества и в военной сфере.
Украина и Польша будут участвовать в многонациональных военных учениях / Фото УНИАН
Украина и Польша договорились о совместном участии в многонациональных военных учениях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.
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"Одним из ключевых вопросов на повестке дня нашей встречи стало углубление украинско-польского сотрудничества и в вопросах военно-технического сотрудничества... Мы также договорились о совместном участии Украины и Польши в многонациональных военных учениях", - сказал Порошенко.
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