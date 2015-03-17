Рада разрешила иностранным военным участвовать в учениях на территории Украины
18:23, 17 марта 2015Политика
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Верховная Рада приняла закон, который позволяет допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в военных учениях.
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за закон (№2346) проголосовали 305 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законом одобрено решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в украинско-американском учении "Фиарлес Гардиан-2015", украинско-американском учении "Си Бриз-2015", украинско-американском учении "Сейбер Гардиан/Репид Трайдент-2015", украинско-польском учении авиационных подразделений "Безопасное небо-2015", украинско-польском учении подразделений военной полиции "Правопорядок-2015".
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