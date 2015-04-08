В СБУ анонсировали раскрытие информации о роли Суркова на Евромайдане

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы об этом не забыли", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности на запрос Генеральной прокуратуры передала материалы, которые подтверждают приезд в Киев советника президента РФ Владислава Суркова во время акций протеста на Майдане Независимости зимой 2014 года.

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В то же время там отметили, что в СБУ пока нет данных, был ли Сурков причастен к организации расстрела активистов Майдана.