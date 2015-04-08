В СБУ анонсировали раскрытие информации о роли Суркова на Евромайдане
18:07, 08 апреля 2015Политика
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Служба безопасности Украины в ближайшее время обнародует данные о причастности советника президента России Владислава Суркова к массовым убийствам в феврале 2014 года.
REUTERS
Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает Русская служба Би-би-си.
"Мы об этом не забыли", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности на запрос Генеральной прокуратуры передала материалы, которые подтверждают приезд в Киев советника президента РФ Владислава Суркова во время акций протеста на Майдане Независимости зимой 2014 года.
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В то же время там отметили, что в СБУ пока нет данных, был ли Сурков причастен к организации расстрела активистов Майдана.
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