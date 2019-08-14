В МинВОТ утверждают, что задержание Грымчака не касается его работы в министерстве

В министерстве также отметили, что в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве.

Об этом Радио Свобода сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

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"По информации, которая есть в распоряжении МТОТ, задержание Юрия Грымчака не касается его работы в МТОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутая в СМИ лицо не является работником МТОТ", - заявили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.