У партий Ляшко и Гриценко конфискуют часть взносов на полмиллиона гривень

В "Радикальной партии" конфискуют 198 тыс. гривень, в "Гражданской позиции" – 250 тыс. гривень.

Национальное агентство по предупреждению коррупции конфискует в госбюджет 448 тыс. гривень взносов партий Олега Ляшко и Анатолия Гриценко из-за выявленных правонарушений в их отчетах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Материалы НАПК по выявленным правонарушениям в порядке предоставления взносов поддержали Херсонский и Винницкий городские суды.

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Судьи, в частности, признали виновными в административном нарушении нескольких физических лиц, перечислявших взносы для политических сил Ляшко и Гриценко.

Согласно постановлению, в пользу государства конфискуют 198 тыс. гривень взносов "Радикальной партии" и 250 тыс. гривень – "Гражданской позиции".

Как сообщал УНИАН, Яков Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы внес недостоверные данные на сумму свыше 18,3 млн гривень. Как установило НАПК, чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.