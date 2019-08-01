Ляшко заявил об объединении с Кличко

Ляшко обратился к другим лидерам партий с предложением объединиться.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия «зеленой чумы» на Украину", - сказал Ляшко.

"Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец - УНИАН). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы", - добавил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, Кличко был назначен на должность главы Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, согласно Закону "О местных государственных администрациях" руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента. Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы.

25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу.