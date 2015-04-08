ВР ратифицировала соглашения о точке стыка госграницы Украины с соседями

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о точке стыка государственных границ Украины, Республики Беларусь и Республики Польша» (№0010).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 354 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующее соглашение о точке стыка государственных границ Украины, Беларуси и Польши было подписано 14 марта 2013 года в г. Луцк. Оно вступает в силу с даты получения последней ноты, подтверждающей выполнение каждой из Сторон необходимых внутригосударственных процедур.

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В соглашении отмечается, что точка стыка государственных границ Украины, Беларуси и Польши находится на пересечении линии, проходящей по середине реки Западный Буг (Буг), с линией, являющейся продолжением южной бровки канала Мостицкого.

Точка стыка границ обозначена на Делимитационной карте стыка государственных границ Украины, Республики Беларусь и Республики Польша масштаба 1:10000, которая является неотъемлемой частью данного соглашения.

Точка стыка границобозначается на местности пограничным знаком "Буг".

Стороны в трехмесячный срок с даты вступления в силу этого соглашения создадут Совместную украинско-белорусско-польскую комиссию с целью обозначения точки стыка границ на местности и подготовки и подписания демаркационных документов.

Отмечается, что расходы, связанные с выполнением совместных работ, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Стороны покрывают на паритетной основе.

Каждая из Сторон принимает необходимые меры с целью поддержания в надлежащем состоянии элементов пограничного знака, находящихся на территории ее государства, и недопущения их перемещения, повреждения, пропажи или уничтожения, а также мер, направленных на обеспечение видимости между элементами пограничного знака.

Предполагается, что Стороны будут принимать меры, которые будут обеспечивать неизменность положения русла реки Западный Буг (Буг) в районе точки стыка границ.

В случае естественных изменений русла реки Западный Буг (Буг), точка стыка границ не меняет своего положения до тех пор, пока Стороны не договорятся о другом.

Действия Сторон, связанные с предотвращением перемещения, повреждения, пропажи или уничтожения элементов пограничного знака, регулируются соответствующими положениями двусторонних международных договоров государств Сторон.

При отсутствии возможности восстановления элементов пограничного знака на предыдущем месте Стороны согласуют их новое местоположение и заключат соответствующие документы в трех экземплярах, каждый из которых на украинском, белорусском и польском языках.

Кроме того, Рада приняла президентский закон о ратификации Протокола пограничного знака "ТУР", который установлен для обозначения точки стыка государственных границ Украины, Румынии и Венгрии (№0008).

За это решение проголосовали 286 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом ратифицирован Протокол пограничного знака "ТУР", который установлен для обозначения точки стыка государственных границ Украины, Румынии и Венгрии, составленный 17 октября 2012 года в г. Будапеште, что вступает в силу через 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех внутригосударственных юридических процедур.

В Протоколе отмечается, что пограничный знак "ТУР" состоит из трех железобетонных столбов, из которых один установлен на территории Украины, второй - на территории Румынии, третий - на территории Венгрии.

Точка, находящаяся в месте пересечения срединной линии высохшего старого русла реки Тур и срединной линии реки Тур, является стыком государственных границ.

Каждый столб этого пограничного знака является четырехсторонней срезанной пирамидой с заостренной вершиной.

Пограничный столб, который находится на территории Украины, установлен на правом крутом берегу пограничной реки Тур.

Настоящий Протокол вступает в силу через 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных юридических процедур.

Вместе с этим утрачивают силу подписанный 30 июля 1949 года в г. Москва Протокол о маркировке точки стыка государственных границ Советского Союза, Венгерской Народной Республики и Народной Республики Румыния и Протокол об измерениях и содержании пограничного знака "ТУР", установленного на стыке государственных границ Украины, Венгрии и Румынии, который был подписан 20 ноября 2000 года в г. Нирбатор.