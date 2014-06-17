МИД: Украина имеет право на одностороннюю демаркацию границы с Россией

Украина имеет право на одностороннюю демаркацию российско-украинской границы, поскольку Россия блокирует процесс демаркации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

"К сожалению, российская сторона сознательно блокирует процесс демаркации, который начался 7 ноября 2012 года открытием первого пограничного знака в районе стыка границы Украины, России и Беларуси. Поэтому украинская сторона имеет полное право на действия, которые не противоречат предмету действующих двусторонних украинско-российских договоров по вопросам границы, а именно на обозначение линии государственной границы в одностороннем порядке со своей территории", - сказал Перебийнис.

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По его словам, Россия использовала односторонний подход к демаркации границы с Эстонией, Литвой и Грузией.

В связи с этим, отметил Перебийнис, протесты России относительно демаркации Украиной в одностороннем порядке украинско-российской границы будут свидетельствовать о двойных стандартах.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Совет национальной безопасности и обороны принял решение установить инженерные сооружения для защиты границы Украины с Россией.

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"Принято решение о строительстве инженерных сооружений вдоль нашей границы и о неотложных мерах для разведки по нейтрализации диверсантов, которые проходят на территорию Украины", - подчеркнул секретарь СНБО Андрей Парубий.

По его словам, СНБО поручил Кабинету министров организовать одностороннюю демаркацию российско-украинской государственной границы, обеспечить ее необходимым инженерно-техническим обустройством в соответствии с существующим уровнем угроз национальной безопасности.

Сегодня, 17 июня, председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков заявил, что РФ не признает односторонней демаркации российско-украинской границы.

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*** В целом длина сухопутного участка российско-украинской границы составляет почти 1975 километров.

На украинско-российской границе с 7 ноября 2012 работала совместная демаркационная комиссия. Первый пограничный знак на границе Украины и России установлен вблизи населенного пункта Сеньковка в Черниговской области.