Тимошенко будет совмещать премьерское кресло с мандатом Киевсовета?

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что ничего не будет мешать Юлии ТИМОШЕНКО соединять должность главы правительства с депутатским мандатом Киевсовета.

Об этом он заявил в эфире телеканалу ICTV в воскресенье.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно с действующим законодательством, премьер-министр не может совмещать свою работу в правительстве с мандатом депутата Верховной Рады. «Ничто не мешает премьер-министру быть депутатом Киевсовета. Это нормально», - сказал первый вице-премьер.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что после выборов в Киевсовет Ю.ТИМОШЕНКО не откажется от своего мандата, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Я думаю, что сессионный зал может это увидеть. Это реально».

При этом он напомнил, что депутаты местных советов работают на общественных началах и сессия проходит раз в месяц.