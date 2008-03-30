Генпрокуратура отказалась вмешиваться в конфликт в Житомирском облсовете

Генеральная прокуратура Украины не видит оснований для вмешательства в конфликт в Житомирском областном совете по просьбе экс-председателя облсовета Ирины СИНЯВСКОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.СИНЯВСКОЙ, сославшись на полученное официальное письмо с Генпрокуратуры .

«На рассмотрении Королевского районного суда Житомира находится дело по Вашему иску о признании недействительными и отмена решений Житомирского облсовета от 30.01.2008 и 01.02.2008 относительно избрания председателем облсовета Виталия ФРАНЦУЗА и другие. Учитывая, что на данное время в судебном порядке рассматриваются вышеуказанные споры, оснований для вмешательства органов прокуратуры в эти правоотношения нет», - сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, И.СИНЯВСКАЯ не согласилась с избранием В.ФРАНЦУЗА (представитель БЮТ) председателем Житомирского облсовета и обратилась на этот счет с иском в Королевский райсуд Житомира.

Борьба за кресло председателя в Житомирском облсовете продолжается. И.СИНЯВСКАЯ пишет жалобы во все высокие инстанции и подает иски в суды разных уровней.

Она также обратилась за поддержкой и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧОВОЙ, по просьбе которой ее представитель Владимир ЯЦЕНКО разбирался в ситуации в облсовете.

Также по просьбе И.СИНЯВСКОЙ по областному радио с заявлениями в поддержку экс-председателя Житомирского облсовета выступали лидеры областных ячеек ПР, КПУ, и НПУ. Их депутаты бойкотировали второе, третье и четвертое пленарные заседания 13-ой сессии Житомирского облсовета, однако им не удалось сорвать работу этих заседаний, поскольку они составляют меньшинство в Житомирском облсовете.