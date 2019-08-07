"Без Кремля не обошлось": в Кабмине озвучили версию атак на украинские самолеты в Ливии

Есть все основания считать, что без Кремля там не обошлось, заявил заместитель министра информационной политики.

Уничтожение в аэропорту Мисураты в Ливии самолета Ил-76 с гуманитарным грузом – это очередная попытка России дискредитировать Украину и обвинить ее в торговле оружием.

Такое мнение высказал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передает «Обозреватель». Он напомнил, что это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний взорван в Ливии за последнее время.

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Немного ранее, по данным в сети, два Ил-76 были уничтожены в аэропорту Аль-Джуфра.

Как считает Золотухин, все три инцидента связаны между собой.

"Есть все основания считать, что без Кремля там не обошлось", – убежден он.

Золотухин отметил, что первые новости об Ил-76, которые появились в российских блогах, содержали информацию о том, что эти самолеты перевозили оружие.

"Мы много раз фиксировали, что в СМИ постоянно появляется информация, которая обвиняет Украину в незаконной торговле оружием, которая придумывается и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, РФ действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию какими-то "аргументами", – рассказал эксперт.

"Российская сторона пытается использовать любые кейсы, любую информацию, чтобы сказать – смотрите, Украина снова поставляет оружие. И это продолжается последние 10 лет", – подчеркнул он.

По словам чиновника, Россия на этом не остановится и от нее можно ожидать новых провокаций.

"Даже международные издания, такие как Bloomberg или Agence France-Presse, уже вышли с заголовками о том, что, по информации ливийских военных – которые частично подконтрольны Кремлю – это был украинский самолет, перевозивший оружие. Что является фейковой информацией", – констатировал Золотухин.

При этом он обратил внимание, что от государства Украина в Ливии не отправлялись ни гражданские, ни военные самолеты.

"Это частные самолеты, принадлежащие частным лицам. В рамках украинского и международного законодательства у них есть право оказывать услуги, в частности организациям Красного Креста и Полумесяца. Никакого эмбарго они не нарушали", – пояснил заместитель министра.

По данным СМИ, 28 июля в Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, которые вероятно принадлежали частной украинской компании.

6 августа по схожему сценарию с помощью дронов взорвали самолет Ил-76ТД в аэропорту города Мисурата.