Ющенко взялся за топор, чтобы помочь искусству (фоторепортаж)
17:05, 30 марта 2008Политика
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Per aspera ad astra!
Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в благоустройстве территории Художественного арсенала.
|Сначала небольшой инструктаж...
|И за дело...
|Президент умело обращается не только с канцелярскими принадлежностями...
|Молодежи активно помогала вездесущая баба Параска
После физических екзерсисов Виктор Ющенко провел экскурсию для журналистов по залам будущего музея.
Фото Николая Лазаренко POOL/УНИАН
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