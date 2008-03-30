Ющенко взялся за топор, чтобы помочь искусству (фоторепортаж)

Per aspera ad astra!

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в благоустройстве территории Художественного арсенала. Президент вместе с курсантами, студентами, казаками, министрами рубил кусты, убирал мусор с территории музея. Президент вместе с курсантами, студентами, казаками, министрами рубил кусты, убирал мусор с территории музея. После физических екзерсисов Виктор Ющенко провел экскурсию для журналистов по залам будущего музея. Фото Николая Лазаренко POOL/УНИАН

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