В Киеве началось первое заседание Конституционной комиссии: присутствуют Порошенко, Яценюк и Гройсман

В Киеве, в Администрации президента Украины, началось первое заседание Конституционной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит с участием президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады, председателя Конституционной комиссии Владимира Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент подписал указ о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Основной Закон.

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В соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции, комиссия создается как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.

Позже президент утвердил персональный состав комиссии. Председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель ВР Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.