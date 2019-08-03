В "Слуге народа" обещают до начала работы Рады согласовать всех кандидатов в новое правительство

По словам Разумкова, у "Слуги народа" уже есть некоторые кандидатуры на должности в будущем Кабмине.

Партия "Слуга народа" на начало работы Верховной Рады согласует полный список кандидатур на должности в будущее правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер политсилы Дмитрий Разумков во время брифинга в Трускавце.

Читайте такжеЗеленский: Богдан готов уйти в отставку в любое время

"На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения, но пока о них говорить рано. Я думаю, что это произойдет чуть позже. Для этого надо будет поработать партии в другой атмосфере все же", - заявил он.

"Я думаю, что на первые дни деятельности Верховной Рады мы выйдем с полным перечнем предложений на все должности – как премьер-министра, так и будущего правительства государства", – добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Слуга народа» будет предлагать на должность главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера – представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.