«Слуга народа» предложит Разумкова на должность главы ВР

На должность первого вице-спикера парламента будут выдвигать Руслана Стефанчука.

Политическая партия «Слуга народа» будет предлагать на должность главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на брифинге в Трускавце.

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«На сегодняшний день наша партия будет предлагать меня (Дмитрия Разумкова) как кандидатуру на пост спикера Верховной Рады», - заявил он.

На вопрос, кого партия будет выдвигать на должность первого вице-спикера, он ответил, что это будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«Политическая партия «Слуга народа» на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука», - добавил Разумков.

Вместе с тем он отметил, что в политсиле также есть кадровые предложения по руководству парламентских комитетов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан готов уйти в отставку с занимаемой должности в любое время.