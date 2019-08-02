Под Генпрокуратурой на акцию за отставку Горбатюка собрали школьников (фото)

Участники мероприятия не могут четко сформулировать, какова цель их акции и какую общественную организацию они представляют.

Под зданием Генеральной прокуратуры Украины несовершеннолетние требуют отставки руководителя Управления спецрасследований ГСУ ГПУ Сергея Горбатюка.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под зданием ГПУ, куда сегодня для вручения подозрений приглашены четверо судей Окружного административного суда Киева, проходит акция против Горбатюка.

Следует отметить, что среди участников акции есть около 10 человек, которым на вид менее 18 лет, причем некоторые из них признался журналистам, что ходят в школу, а одна девочка сказала, что ей 14 лет.

Читайте такжеДело Окружного админсуда Киева: Горбатюк ответил на обвинения Луценко в свой адрес

Следует также отметить, что участники акции, которые требуют от Горбатюка результатов расследований дел о преступлениях против участников Революции достоинства, не знают, кем именно он работает. В частности, на вопрос, кто такой Горбатюк, звучали ответы, он судья, не борется с коррупцией. Также участники акции перекручивают фамилию руководителя Управления спецрасследований, называя его "Горбанюк".

Кроме того, на акции присутствовали около 5 провокаторов - молодчиков на вид 20-25 лет, которые пытались спровоцировать с журналистами конфликт. При этом полицейский, который за этим наблюдал, не желал вмешиваться, и на обращение журналистов не отреагировал: потоптавшись на месте, развернулся и ушел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, в ГПУ вызвали четырех судей Окружного административного суда Киева, председатель ОАСК Павел Вовк уже получил подозрение.