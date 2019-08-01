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Россию ждут жесткие санкции, если она не освободит украинских моряков - адвокат

16:14, 01 августа 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Такое мнение Крым.Реалии выразил российский адвокат Николай Полозов.

«Удерживать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и дальнейшими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: «Что с исполнением решения трибунала?» Естественно, неисполнение повлечет за собой достаточно жесткие санкции», – сказал Полозов.

По его словам, западным странам не составит труда ввести новые санкции.

«Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В данном случае запад уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН», – считает адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катеров «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

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Теги: #Россия#украинские моряки