Богдан предложил Кличко самому подать в отставку с должности председателя КГГА

По словам руководителя Офиса президента, мэр Киева пока протестует против процедуры, в соответствии с которой он сам был назначен на должность председателя КГГА.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан предлагает Киевскому городскому голове Виталию Кличко самому подать в отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Во время судебного процесса по экстрадиции Дмитрия Фирташа были обнародованы так называемые "Венские договоренности "о распределении должностей между господином Фирташем, господином Порошенко, господином Лёвочкиным и господином Кличко. Там была обнародована договоренность о назначении председателем Киевской городской государственной администрации господина Кличко. Это обсуждалось публично и были соответствующие подтверждения со слов самих участников, эти события происходили в апреле 2014 года», - заявил он.

Богдан напомнил, что 25 июня 2014 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил Кличко председателем КГГА во исполнение договоренностей и на основании 118 статьи Конституции и 8 статьи Закона "О местных государственных администрациях".

«Он (Кличко - УНИАН) был назначен председателем КГГА согласно Конституции и закону Украины, и слагает свои полномочия, как все главы местных государственных администраций, перед новоизбранным президентом», - заявил он.

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«Но, к сожалению, на сегодняшний день, с момента инаугурации нового президента Владимира Зеленского, представление от Кабмина об увольнении господина Кличко не поступало, поэтому мною было написано напоминание на имя министра Кабинета министров, в котором я попросил на основании тех же статей - статьи 118 Конституции Украины и статьи 8 Закона "О местных государственных администрациях" подать представление на увольнение председателя КГГА», - сказал он.

В свою очередь, как отметил Богдан, Кличко протестует против процедуры, согласно которой он сам был назначен. «Те же статьи Конституции и закона Украины, которые были использованы при его назначении, в данном случае ему уже не нравятся. Довольно странное отношение с действующему законодательству», - сказал руководитель президентского офиса.

«Кроме того, я хотел бы Кличко напомнить о политической ответственности, поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, совершенно логично было бы с точки зрения председателя местной государственной администрации подать в отставку, поскольку это его политическая деятельность, а не экономическая», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, согласно Закону "О местных государственных администрациях" руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента. Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы.

25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу.